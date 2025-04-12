نادي القرن في المواجهة القوية “موعد مباراة الاهلى وبيراميدز عبر القنوات الناقلة 2025” الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز التي ينتظرها جميع جماهير النادي الأهلي بشكل خاص، ولذلك يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره بيراميدز، في مواجهة من العيار الثقيل، بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الجاري، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن موعد مباراة الاهلى وبيراميدز.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز

يمكنك الآن معرفة موعد مباراة الاهلى وبيراميدز التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم والرياضة بشكل عام، لذلك لقد جئنا لكم بالموعد المحدد الذي يلتقي فيه الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت 12 أبريل ،على ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتذاع المباراة بين الاهلي وبيراميدز في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل، على شبكة قنوات أون سبورت الرياضية، التي تعتبر من أهم القنوات الرياضية على مستوى العالم العربي.

ترتيب الاهلي و بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

يتم ترتيب فريق بيراميدز بعد مرور 18 جولة من المرحلة الأولى والثانية، لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة، وينتظر الفريقين مع الزمالك، قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار رابطة الأندية الثاني بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم لانسحابه من مباراة الزمالك الماضية.