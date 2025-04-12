كيفية ضبط أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل وعرب سات

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
كيفية ضبط أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل وعرب سات

نجحت قناة الفجر الجزائرية في جذب عدد كبير من المتابعين خاصة عشاق المسلسلات التركية ومن ضمنها مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه كامل مدبلج بجودة عالية بدون انقطاع أو تشويش، وقد تحرص بشكل مستمر على تحديث ترددها عبر جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على النايل سات لتحميلها وضبطها على الرسيفر دون انقطاع، وهذا التردد هو

  • تردد القناة 12654.
  • معامل الاستقطاب أفقي h.
  • معدل الترميز هو 27500
  • معامل تصحيح الخطأ ⅚.
  • القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان وطائر الرفراف وباقي المسلسلات التركية وهذا التردد هو:

  • تردد القناة 11034.
  • معامل الاستقطاب أفقي h.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ ¾.
  • جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية الجديد على الرسيفر

هناك طريقة خاصة يمكن اتباعها من أجل تحميل وضبط قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات والمحتوى التركي المدبلج التي تقوم بعرضه، وهذه الطريقة هي:

  • الضغط على زر الإعدادات التي يوجد في ريموت الكنترول من أجل إظهار القائمة.
  • اختار من زر ريموت الكنترول كلمة خيارات أو كلمة option إذا كان الرسيفر باللغة الإنجليزية من القائمة المعروضة أمامك.
  • الضغط بعدها من زر ريموت الكنترول على كلمة تثبيت، ثم اختار كلمة التثبيت اليدوي من أجل تنزيل القناة وضبطها.
  • سوف تظهر العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات التي تخص القناة.
  • عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص القناة، قوم في النهاية بالضغط على كلمة بحث وبعدها كلمة حفظ، ثم يتم الانتهاء من تنزيل القناة.
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فريق عمل البديل

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