احدث تردد قناة كراميش للأطفال على نايل سات 2025 .. ثبتها الآن وغني مع لولو وميدو

تعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال التي تبحث عنها الكثير من السيدات من أجل ضبطها على الرسيفر نظرا لما تقدمة من مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية، كما أنها تقوم بتقديم الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال وغيرها من المحتوى المميز.

احدث تردد قناة كراميش

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة كراميش وتنزيله على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية دون الحاجة لدفع اشتراكات من خلال النقاط التالية:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

القمر الصناعي نايل سات.

جودة القناة sd.

تردد قناه كراميش على عرب سات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وتنزيله من خلال التردد التالي

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

مميزات قناة كراميش للاطفال

هناك عدة مميزات لقناة كراميش جعلتها الأكثر شهرة ومشاهدة بين قنوات الأطفال الأخرى ويمكن التعرف على اهم مميزات قناة كراميش من خلال النقاط التالية: