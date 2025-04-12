اشترك الآن بكلمة حلم أو دريم وأنت الفائز “رقم مسابقة الحلم المخصص لبلدك 2025”

تقدم مسابقة الحلم من قبل مجموعة قنوات ام بي سي والتي تمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز نقدية كبرى قد تصل إلى مليون دولار، ويمكن الاشتراك في هذه المسابقة من جميع دول الوطن العربي عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، كما يمكن أن تتغير هذه الأرقام في أي وقت.

رقم مسابقة الحلم

يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة الحلم المقدمة من قنوات ام بي سي من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي:

يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل مصر عن طريق الرقم التالي 95458 أو من خلال هذا الرقم 95450.

الاشتراك من دولة العراق عن طريق هذا الرقم 2266.

الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال هذا الرقم 755505.

التسجيل في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا الرقم 94099.

الاشتراك من دولة المغرب من خلال هذا الرقم 9669.

الاشتراك من دولة الإمارات على رقم 5544 أو عن طريق هذا الرقم 3636.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة أم بي سي، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: