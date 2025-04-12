طريقة تثبيت تردد قناة طيور بيبي الجديد TOYOUR BABY KIDES TV 2025

زادت عمليات البحث عن تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة المحتوى التي تقوم بعرضه بجودة عالية على عكس باقي قنوات الأطفال الأخرى، كما أنها تعتبر من أشهر القنوات في الوطن العربي التي تحرص على تقديم المحتوى المناسب للعادات والتقاليد دون عرض أي محتوى يخالف القيم الأخلاقية.

تردد قناة طيور بيبي

يمكن تثبيت قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال عن طريق إدخال هذا التردد:

تردد القناة 11258.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚,.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

لتحميل قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات، يلزم إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11310.

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

جودة القناة hd.

محتوى قناة طيور بيبي

هناك محتوى متنوع تحرص قناة طيور بيبي على تقديمه للأطفال بطريقة مميزة وممتعة، ومن أشهرها ما يلي: