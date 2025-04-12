مدتها كام يوم؟ .. بداية العد التنازلي على موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين

بالتزامن مع اقتراب شهر مايو يود الكثير من المواطنين معرفة موعد إجازة عيد العمال والتي تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويمكن الحصول عليها من كل عام جديد من أجل الحصول على فرصة للراحة والابتعاد عن أجواء العمل.

إجازة عيد العمال 2025

تبدأ إجازة عيد العمال للموظفين في معظم القطاعات في مصر وذلك في الموعد التالي

تبدأ إجازة عيد العمال هذا العام في يوم 1 من شهر مايو.

تعتبر إجازة عيد العمال هو احتفال سنوي يقام في عدد كبير من جميع أنحاء العالم.

هذه الإجازة تعتبر مدفوعة الأجر.

الإجازات الرسمية في عام 2025

توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2025 في مصر وهذه الإجازات هي