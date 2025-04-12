مدتها كام يوم؟ .. بداية العد التنازلي على موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين

بالتزامن مع اقتراب شهر مايو يود الكثير من المواطنين معرفة موعد إجازة عيد العمال والتي تعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويمكن الحصول عليها من كل عام جديد من أجل الحصول على فرصة للراحة والابتعاد عن أجواء العمل.
إجازة عيد العمال 2025
تبدأ إجازة عيد العمال للموظفين في معظم القطاعات في مصر وذلك في الموعد التالي
- تبدأ إجازة عيد العمال هذا العام في يوم 1 من شهر مايو.
- تعتبر إجازة عيد العمال هو احتفال سنوي يقام في عدد كبير من جميع أنحاء العالم.
- هذه الإجازة تعتبر مدفوعة الأجر.
الإجازات الرسمية في عام 2025
توجد العديد من الإجازات الرسمية المتبقية من عام 2025 في مصر وهذه الإجازات هي
- إجازة شم النسيم تبدأ من يوم الإثنين الموافق 21 من إبريل هذا العام.
- إجازة عيد تحرير سيناء تبدأ من يوم الجمعة الموافق 25 من إبريل هذا العام.
- إجازة وقفة عرفات وعيد العمال تبدأ من يوم الخميس الموافق 1 من مايو.
- إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الجمعة الموافق 6 من يونيو وتنتهي يوم الإثنين الموافق 9 من نفس الشهر.
- إجازة رأس السنة الهجرية تبدأ من يوم الخميس الموافق 26 من يونيو هذا العام.
- إجازة ثورة 30 يونيو تبدأ من يوم الإثنين الموافق 30 من الشهر.
- إجازة ثورة 23 يوليو تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 من بوليو.
- إجازة المولد النبوي الشريف وهي إجازة رسمية تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 من سبتمبر
- إجازة عيد القوات المسلحة تبدأ من يوم الإثنين الموافق 6 من اكتوبر.