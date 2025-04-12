“من هنــــــــــــا يا زول” .. ما هي شروط فتح حساب بنكك الجديدة للسودانين خارج الدولة 2025

أعلن بنك الخرطوم وهو أحد أكبر بنوك السودان عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة فتح حساب بنكك بشكل إلكتروني للتوفير على المواطن مع تقديم العديد من التسهيلات وتبسيط شروط وإجراءات الفتح والمستندات الواجب تقديمها.

شروط فتح حساب بنكك

يجب توافر بعض الشروط البسيطة المطلوبة من أجل فتح حساب بنكك اونلاين للمواطنين أو المقيمين داخل او خارج أراضي السودان، وهذه الشروط هي:

يلزم ألا يقل عمر العميل المتقدم لفتح الحساب في بنك الخرطوم عن 18 عاما.

يلزم أن يكون لدى العميل المتقدم بريك إلكتروني خاص به بشرط أن يكون مفعل.

لابد من توافر هوية وطنية سارية المفعول أو جواز سفر ساري.

يلزم وجود ثلاثة توقيعات العميل مكتوبة بخط اليد وبشكل واضح لإتمام عملية الفتح بشكل إلكتروني.

لابد من إيداع ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني في حال فتح الحساب كحد أدنى.

يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

إرفاق المستندات اللازمة عند إنشاء الحساب.

دفع الرسوم الخاصة بفتح الحساب.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم للمواطنين السودانيين بصكب إلكتروني، فيجب اتباع الخطوات الآتية: