خلافات عديدة تجعل الأهلي يرفض عقد كولر الجديد! .. تعرف على السبب

قد أعلن رسميًا نادي الأهلي يرفض عقد كولر الجديد، والذي يشر إلى تمديده في العقد الخاص به، وعلى أن يستمر إلى موسم جديد أخر، فقد أوضح النادي الأهلي العديد من القرارات المختلفة حول كولر، وأشار بأنه يوجد بالفعل اختلاف كبير مع رحيل المدرب السويسري، وبدأ أن يتم الانقسام في الآراء المختلفة حول استمرارية كولر أو استبعاده تزامنًا مع انطلاق كأس العالم للأندية.

الأهلي يرفض عقد كولر الجديد

قد أوضح النادي الأهلي يرفض عقد كولر الجديد، وذلك بعد وجود العديد من الخلافات التي زرعت منذ وقت طويل بين الكابتن كولر والنادي الأهلي بأكمله، بالإضافة إلى انه أيضا قد ازدات الأمر سوء بعد رحيل المدرب السويسري على الفور، والذي بدأ أن يتم انقسام الآراء بداخل النادي الأهلي، إلى أن يستمر كولر في النادي حتى يتم الانتهاء من كاس العالم للأندية والذي يعتبر من أهم المباريات التي يتم لعبها على الإطلاق، وعلى أن يتم الرحيل في نهاية الموسم التابع له، ولم يتم تحديد القرار النهائي حتى هذه اللحظة.

قرارات النادي الأهلي

قد يوجد العديد من قرارات النادي الأهلي الذي لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، ولكن قد تم التصويت من قبل فريق كبير بداخل النادي على أن يستمر كولر في النادي حتى أن يتم الانتهاء من الموسم الخاص به، وبعد ذلك سوف يتم استبعاده بشكل رسمي من النادي، ومازال البعض الأخر يرجي أن في حالة استمرارية في الفترة المقبلة، سوف يكون الأمر هام جدًا من اجل الصعود إلى كاس العالم للأندية.