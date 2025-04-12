ظهرت العديد من الشائعات المختلفة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وهجوم ممنهج على وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف، بعد العديد من الحملات المختلفة التفتيشية التي قام بها لوقف الدروس الخصوصية في العديد من الأماكن المختلفة بإنحاء جمهورية مصر العربية، مما أكد محمد فودة الصحفي الكبير بأنه يحاول بشتى الطرق أن يساعد الطلاب في استيعاب المناهج بطرقهم الخاصة.

هجوم ممنهج على وزير التعليم

قد أوضح محمد فوده الصحفي الكبير عن هجوم ممنهج على وزير التعليم محمد عبد اللطيف، والذي أدي بالفعل إلى ارتفاع نسبة الغضب الشديد من جميع أولياء الأمر في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد جاء هذا الأمر على العديد من القرارات التي قام بتحديدها في الفترة الأخيرة، وقد جاء هذا الأمر بشكل زائد جدًا بعد وفاة مدير أدارة الباجور التعليمية بداخل جمهوري مصر العربية.

والذي أدي إلى تحميل الوزير المسؤولية الكاملة، والإشارة بأنه المتهم الأساسي في هذا الأمر الذي حدث، ولكن قد أكدت الجهات المختصة بان الوفاة كانت بسبب أزمة قلبية حادة، وأشار أيضا محمد فوده في بحثه بان الوزير لا يعرف الترخي في العمل بداخل وزارة التعليم على الإطلاق، وان للطلاب الحق في استيعاب كم المعلومات التي يتم تقديمها لهم بدون الوصول إلى دروس خصوصية على الإطلاق.

قرارات وزير التعليم الجديد

قد أوضح وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف العديد من القرارات المختلفة، التي من خلالها تساعد أولياء الأمر في عدم استغلال أطفالهم والطلاب والطالبات من اجل الوصول إلى الدروس الخصوصية وزيادة التكاليف المالية عليهم والوصول إلى جشع المدرسين على الإطلاق، وان لجميع المدرسين مجبرين على الشرح بداخل الفصول والأيام الدراسية والأداء المهام التي من خلالها يتم تحديد مستوى الطلاب باستمرار طوال الفصل الدراسي.