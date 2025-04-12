خطوبة الشيف عبير الصغير تتصدر عمليات البحث في الوطن العربي

قد أعلنت رسميًا الشيف عبير الصغير عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي، مع تحديد فيديو صغير لا يتجاوز العشر ثواني فقط، انه قد التقت بالشخص المناسب لها، والذي يرضى الله عز وجل في حياته، والذي رضيت بدينه وبخلقة، بدأ عمليات التساؤل المستمر حول من هو العريس المفترض أن يكون، وبدأ اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن هوية العريس.

خطوبة الشيف عبير الصغير

قد أعلنت رسميا خطوبة الشيف عبير الصغير من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على منصة الفيسبوك الاجتماعي، وأشارت بجانب فيديو صغير لا يتعدي العشر ثواني فقط، بمقولة صغيرة وهي ” جاءنا من نرتضي دينه وخلقة فـ رضينا” واكتفت بنشر هذه المقولة فقط، من اجل أن تكون تريند كامل منذ صباح اليوم، وعمليات البحث مازالت مستمرة على العريس الذي يمكن أن يكون، كما أنها لم تقوم بالتوضيح بأي شكل أخر حول العريس على الإطلاق، ولكن قد أوضحت العديد من المشاهدين التابعين لها بان العريس هو اليوتيوبر الأردني جو حطاب، والذي شوهد رؤيتهما في العديد من الأماكن العديدة قبل البدء بإعلان خطوبتها بوقت طويل.

الشيف عبير الصغير

قد اشتهرت الشيف عبير الصغير بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة التيك توك، وذلك من اجل تقديمها العديد من الوصفات المختلفة والتي أدت إلى مشاهدتها لأعداد كبيرة جدا من المتابعين في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها أيضا قد زرعت محبتها في العديد من قلوب الجماهير التابعين لها، مما ارتفعت نسبة المشاهدات الخاصة بها على العديد من المنصات الالكترونية.