أبرز المستجدات المعلنة .. شروط التقديم في سكنات عدل 3 وخطوات التسجيل 2025

قد أوضحت الحكومة الجزائرية كيفية الحصول على الوحدات السكنية المخصصة من وزارة الإسكان، من خلال مجموعة من شروط التقديم في سكنات عدل 3، وقد أشارت الجهات المختصة بالعديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن يتم التقديم على المواقع الالكترونية والحصول على الوحدات السكنية بكل سهولة، كما أشارت الجهات المختصة على العديد من الطرق المختلفة للتقديم الالكتروني.

شروط التقديم في سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن مجموعة من شروط التقديم في سكنات عدل 3 والتي يجب أن يتم توافرها بالشكل الصحيح من اجل الحصول على الوحدات السكنية المخصصة من الوزارة، وعلى أن تتمثل في الأتي ومنها:

يجب أن يكون المتقدم جزائرية الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم أقامة كاملة بداخل الجزائر.

يشترط أن لا يكون متزوجًا أو مستفيد من أي دعم سكني في الجزائر.

يجب أن يكون المتقدم لا يوجد لديه أي عقارات ملكية أو أنشطة تجارية.

يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص به لا يقل عن 24 الف دينار جزائري.

يجب أن يكون المتقدم اكبر من 19 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات متوسطة الدخل الشهري.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن الآن لجميع المواطنين التسجيل في سكنات عدل 3 والتي تشمل مجموعة من الخطوات المختلفة والتي تتمثل في الأتي وهي: