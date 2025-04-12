الحكومة سهلت كل حاجة على المواطنين .. استخراج شهادة الميلاد الكترونيا 2025

قد أوضح السجل المدني كيفية استخراج شهادة ميلاد الكترونيا، مع الوصول إلى العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة وذلك تزامنًا مع التحول الرقمي الذي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدة المواطنين في كافة المتطلبات الخاصة بالسجل المدني بدون الحاجة إلى ضياعه الوقت والمجهود، وقد أشارت أيضا الجهات المختصة كيفية الحصول على الشهادات الالكترونية للمواليد بدون إلى الذهاب للمقر.

استخراج شهادة الميلاد الكترونيا

قد أشارت منصة مصر الرقمية العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة التي تشمل جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، ومن أهمها استخراج شهادة الميلاد الكترونيا، وقد أوضحت أيضا على العديد من الخطوات المختلفة التي يمكن أن يتم إتباعها بالشكل الصحيح، وقد تتمثل في الأتي وهي:

الدخول إلى البوابة الالكترونية الخاصة بوزارة الداخلية المصرية.

النقر على خدمات المواطنين.

يرجي أن يتم اختيار شهادة ميلاد مميكنة.

يجب أن يتم النقر على إدخال جميع البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

يرجي أن يتم اختيار الدفع الالكتروني.

يجب أن يتم اختيار الطريقة التي تتناسب مع المواطن.

يجب أن يتم التأكيد على كافة البيانات.

يرجي أن يتم النقر على تأكيد الطلب.

شروط استخراج شهادة ميلاد

قد يوجد مجموعة مطلوبة الشروط الواجب توافرها من اجل الوصول إلى شهادة الميلاد الكترونية، وقد تتمثل في الأتي: