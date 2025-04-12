خطوات تثبيت تردد قناة تايم سبورت الرياضية الجديد على نايل وعرب سات 2025

استمتع الآن بمشاهدة العديد من المباريات المحلية والعالمية من خلال الحصول على تردد قناة تايم سبورت الرياضية، واستمتع بمشاهدة عالية الجودة على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على إلاطلاق، كما تتميز أيضا القناة بإعادة كافة المباريات في العديد من الأوقات المختلفة التي تساعد في مشاهدتها مع الأوقات المناسبة مع كافة المشاهدين، كما يمكنكم بكل سهولة تحميل القناة على التلفاز.

تردد قناة تايم سبورت الرياضية

يمكنكم الآن الحصول على قناة تايم سبورت الرياضية الجديدة والاستمتاع المستمر بأفضل المباريات المختلفة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو توقف على الإطلاق، كما يمكنكم الآن الوصول إلى كافة البيانات التي تشملها القناة من خلال الأتي وهي:

يصبح تردد قناة تايم سبورت الرياضية هو 12245.

يمكنك تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات.

ومعدل الترميز هو 27500.

ويكون اتجاه الاستقطاب هو أفقي.

والجودة هي جودة HD

كما يكون معامل الخطأ هو ¾.

كيفية تحميل القناة على التلفاز

يمكن الآن وبكل سهولة تحميل القناة على التلفاز، من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي تتمثل في الأتي ومنها: