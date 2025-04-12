استمتع مع لولو وميدو بأعلى جودة على تردد قناة كراميش 2025 “اغاني طول اليوم ومرح وسعادة”

قد يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة كراميش الخاصة بالأطفال من اجل الاستمتاع بتسليتهم على مدار اليوم، كما تعرض القناة العديد من الأغاني المختلفة والمتميزة التي يتم عرضها على القناة، والتي تفيد بشكل كبير جميع الأطفال في مختلف الأعمار، كما أيضا تعتبر القناة من أول واكبر القنوات المتميزة المخصصة للأطفال، وهذا الأمر من اجل الحصول زيادة المعلومات للأطفال بشكل كبير.

تردد قناة كراميش

قد تسعى أدارة قناة كراميش في زيادة الوعي والإدراك لجميع الأطفال في مختلف الأعمار، من خلال تقديم العديد من المهارات المختلفة لكافة الأطفال، والتي من خلالها يتم تسليه الطفل على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، كما تتميز القناة أيضا بتواجد تردد لها على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، وقد تشمل منها تردد على القمر الصناعي نايل سات، والذي قد يتمثل في الأتي وهو:

يكون التردد هو 11430.

يكون معدل الترميز هو 27500.

يصبح معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

تكون جودة القناة هي SD

يكون القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كراميش على العرب سات

استمتع الآن بالحصول على تردد قناة كراميش على العرب سات، وشاهد العديد من الأغاني المتميزة والجديدة التي تفيد جميع الأطفال بمختلف الأعمار على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع على الإطلاق، وكما تشمل أيضا القناة التردد الأتي وهو: