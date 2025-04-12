طريقة دفع فاتورة الغاز الكترونيا عبر شركة بتروتريد “خطوات الاستعلام عن تطبيق الزيادة الجديدة”

قد أعلنت العديد من شركات الغاز المختلفة قرارات هامة في الفترة الأخيرة، والتي شملت في حالة تأخر الدفع عن الشهر الثاني سوف يتم رفع العداد على الفور، وعدم عودته مرة أخرى إلى المستفيد، وعلى أن يتم الاستفادة من العداد الخاص بالكارت، وقد أشارت الشركة بوجود العديد من الطرق والخطوات المختلفة التي سوف يتم تنفيذها والدفع الكترونيا في أي يوم من الشهر بداية من اليوم الأول وحتى اليوم السابع والعشرون فقط.

دفع فاتورة الغاز الكترونيا

أوضحت شركة الغاز العديد من الخطوات المختلفة التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الغاز الكترونيا، والتي قد تعفي المواطنين المصريين من الغرامات أو انقطاع الخدمة على الإطلاق، طوال فترة الاستفادة به، ولكن قد أوضحت شركات الغاز العديد من القرارات الهامة في الفترة الأخيرة، وأشارت على أن تتمثل الخطوات في الأتي وهي:

يرجي أن يتم الدخول إلى موقع شركة بتروتريد.

يجب أن يتم النقر على الاستعلام عن الفاتورة.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالمشترك.

سوف يتم تحديد المبني والقطاع والبلوك وبيانات المنقطة مع بيانات المحافظة.

سوف يتم تحديد عداد الغاز الخاص بالمشترك.

سوف يتم تحديد المبلغ المستحق دفعه.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز

قد أشارت شركة بتروتريد العديد من الخطوات التي من خلاها يمكن أن يتم تسجيل قراءة العداد، وقد تشمل العديد من الخطوات ومنها: