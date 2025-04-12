خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لمعرفة الزيادة الجديدة .. المالية توضح

قد يتساءل العديد من المواطنين العراقيين عن كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، والذي قد يشمل مجموعة مختلفة من الخطوات التي تساعد في الوصول إلى كافة الخدمات الخاصة بالمواطنين في العراق على الإطلاق، كما أيضا يتيح لهم معرفة الوقت المحدد من اجل الحصول على المعاش من خلال ظهور النقر على موعد الإيداع الخاص بالمعاش أو الخاص بالصرف للمعاشات.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

قد أوضحت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، العديد من الخدمات الالكترونية التي يتم من خلالها تسهيل عملية الاستعلام عن الرواتب يمكن للمتقاعدين التعرف عليها، وإتباعها في حالة الرغبة في معرفة المبالغ المالية المستحقة لهم، أو من خلال التعرف على موعد الإيداع الخاص بالراتب، وقد يشمل هذا الأمر مجموعة من الخطوات وهي:

الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية.

النقر على تعبئة الرقم التقاعدي الخاص بالعراقي.

النقر على إدخال الرقم الوطني الخاص بالعراقي.

يرجي أن يتم النقر على كلمة الاستعلام الآن.

سوف يتم ظهور العديد من المعلومات المختلفة حول عملية الصرف.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

قد أوضحت الجهات المختصة بان رواتب صرف المتقاعدين قد يكون في بداية كل شهر ميلادي، والذي يكون تحديدا في اليوم الثالث واليوم الرابع من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة تأخير موعد صرف المعاشات أو الرواتب يرجي أن يتم الاستعلام عنها من خلال المنصة الرقمية، والتأكد من الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، وذلك قد يتم من خلال الدخول إلى وزارة التقاعد الرسمية العراقية.