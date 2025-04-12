ما هي طريقة دفع فاتورة الكهرباء من النت؟ .. تتبع الخطوات وسددها قبل دفع الغرامة المالية

يمكن الآن وبكل سهولة الحصول على طريقة دفع فاتورة الكهرباء من النت، من خلال بضع خطوات بسيطة فقط، والتي قد تسهل العديد من الإجراءات المختلفة على كافة المواطنين، وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى شركة الكهرباء من خلال دفع الفواتير، أو تراكمها حتى ارتفاع المبلغ المحدد، وهذا الأمر أيضا يمكن من خلال الاتصال على مركز العملاء الخاص بالشركة والذي يساعد المواطنين في كافة الطرق المطلوبة.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء من النت

قد يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء من النت بالشكل الصحيح، والتي بالفعل يتم اعتمادها بشكل رسمي من خلال الموقع الالكتروني، وقد تشمل مجموعة من الخطوات وهي الأتي:

الدخول إلى تطبيق الشركة القابضة للكهرباء لمصر.

يرجي أن يتم النقر على تحميل التطبيق مع تحديد الاسم ورقم المشترك.

يرجي أن يتم النقر على الاستعلام على الفاتورة.

بعد إدخال رقم المشترك في البداية سوف يتم ظهور الفاتورة على الفور.

سوف يتم ظهور سداد الدفع مع تحديد الطرق المختلفة في أسفل النافذة.

يرجي اختيار الطريقة المناسبة للمواطن المصري.

يرجي أن يتم تحديد الدفع أذا كان كلي للفاتورة أو جزئي لها.

يجب أن يتم التأكيد.

سوف يتم سحب الرصيد المالي من البطاقة البنكية أو الالكترونية الخاصة بالمواطن

وسائل سداد فاتورة الكهرباء

قد يوجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها أن يتم سداد فاتورة الكهرباء على الفور، والتي تتناسب مع العديد من المواطنين في جميع الأنحاء، وقد تشمل الأتي ومنها: