استفيد بالزيت والسكر الزيادة .. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

يمكن الآن إضافة المواليد على بطاقة التموين والاستفادة لجميع المواطنين المصريين في الحصول على الدعم الشهري المالي والسلع الغذائية، من خلال منصة مصر الرقمية الالكترونية، والتي من خلالها يمكن إضافة أو حذف المواطنين بكل سهولة على البطاقة التموين، والتي قد يتم تأكيدها من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات، والتي تساعد المواطنين التعامل بها بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المقر.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

قد أوضحت الجهات المختصة العديد من الخطوات المختلفة التي يجب أن يتم تنفيذها في حالة الرغبة في إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي قد تشمل مجموعة مختلفة من الطرق، وقد تعتبر أن أسهل الطرق التي يتم اعتمادها بشكل مؤكد هي إدخال الاضافة من خلال منصة مصر الرقمية الالكترونية، والتي يتطلب من خلالها، العديد من الخطوات والطرق الواجب أن يتم تنفيذها بالشكل الصحيح، وقد تتمثل في الأتي ومنها:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

يشترط أن يتم النقر على إدخال رقم بطاقة التموين الخلفي.

يرجي أن يتم كتابة الاسم.

سوف يتم ظهور بعض المعلومات الخاصة بالمواطن المصري.

يرجي أن يتم النقر على إضافة المواليد.

سوف يتطلب بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة به.

يرجي أن يتم النقر على كلمة حفظ الآن.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يجب أن يتوافر العديد من الشروط المختلفة التي يمكن من خلالها إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي قد تشمل الأتي ومنها: