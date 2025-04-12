بكل سهولة.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطنـي عبر الموقع الرسمي بدون زيارة الفرع

فتح حساب بنك الخرطوم هو واحد من أبرز البنوك في السودان، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه، يعتبر فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم خطوة مهمة للأفراد والشركات على حد سواء، حيث يتيح لهم إدارة أموالهم بسهولة وأمان، في هذا المقال، سنستعرض شروط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لفتح حساب بنك الخرطوم، وهي:

تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر للمغتربين.

إيداع مبلغ ابتدائي قدره حوالي 10000 جنيه سوداني.

وجود بريد إلكتروني نشط.

ألا يكون لديك حساب بنكي سابق في بنك الخرطوم.

خطوات فتح الحساب

لفتح حساب بنك الخرطوم، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

2. تحديد اللغة المفضلة.

3. النقر على “حساب جديد”.

4. كتابة البيانات الشخصية.

5. إرسال المستندات اللازمة، مثل الرقم الوطني أو جواز السفر للمغتربين.

6. ستتلقى البيانات عبر رسالة الهاتف.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للأفراد فتح حساب بنك الخرطوم بسهولة ويسر يعتبر فتح حساب بنكي خطوة مهمة في إدارة الأموال وتحقيق الاستقرار المالي، ومن أبرز مميزات فتح الحساب ما يلي: