مغامرات توم وجيري بدون توقف.. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، والتي تميزت عن غيرها من القنوات بمحتواها الترفيهي والتعليمي المحبب للأطفال في الفئات العمرية المختلفة، فهي حققت القناة في فترة قصيرة بعد انطلاقها نجاح كبير وامتلاك قاعدة جماهيرية عريقة بفضل برامجها المتنوعة، حيث تتنوع برامجها بين الكوميديا والمغامرات والخيال العلمي، ومن أبرز برامجها “بن تن” وقت المغامرة”، و”عالم غامبول المدهش” وغيرها من البرامج، وخلال الأيام القليلة تصدر تردد قناة كرتون نتورك بالعربية محركات البحث بعد تحديث ترددها، وخلال هذا التقرير نوافيكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات والعرب سات

تميزت قناة CN بالعربية بتقديم محتوى متميز باللغة العربية حتى يكون من السهل على الأطفال في المنطقة العربية فهم كل ما تقدمه القناة لهم، كما أنها تعمل على تعزيز اللعة العربية لديهم بطريقة سهلة ومبسطة، بالإضافة إلى أن القناة توفر محتواها بجودة عالية من البث لتوفير صوت وصورة أوضح وأنقى بكثير دون توقف، والتردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعي كالتالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو: 11138.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القناة على العرب سات

التردد هو: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل قناة كرتون نتورك بالعربية على جهاز الاستقبال

حتى يمنكم مشاهدة المسلسلات الكرتونية المدبلجة والأفلام الشيقة عبر قناة كرتون نتورك بدون توقف ولا انقطاع، عليكم تنزيل القناة على جهاز الاستقبال بالخطوات التالية: