فرصة مميزة الحقها يا زول.. فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 أونلاين من أي مكان

تصاعدت معدلات البحث بقوة خلال الفترة الاخيرة من قبل المواطنين من داخل وخارج السودان عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين، بالتزامن مع إعلان البنك عن إتاحة تلك الخدمة المميزة، حيث يمكن لجميع المواطنين السودانيين من داخل وخارج البلاد فتح الحساب بكل سهولة من أي مكان، دون الحاجة للتوجه لفرع البنك والانتظار لساعات طويلة في الطوابير، وجاءت تلك الخدمة من ضمن جهود البنك لتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، وإجراء كافة التعاملات المالية بكل سهولة ويسر دون تعقيدات، وخلال هذا المقال نطلعكم عن تفاصيل خدمة فتح حساب أونلاين من بنك الخرطوم.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أونلاين 2025

سها بنك الخرطوم عملية فتح حساب بنكي عبر شبكة الانترنت، وهذا حتى لا يجد العملاء صعوبة في الحصول على الخدمة ولا الحاجة للتوجه لفروع البنك في كل مكان، ويتم فتح الحساب من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه المباشر إلي بنك الخرطوم عبر شبكة الانترنت.

يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة فتح حساب عبر الرقم الوطني.

عليم بتعبئة استمارة البيانات “الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، العنوان”.

رفع المستندات المطلوبة من “رقم الهوية الوطنية أو جزاز السفر، شهادة السكن”.

اختيار نوع الحساب المرغوب فتحه سواء “حساب جاري، توفير”.

مراجعة البيانات المسجلة ثم النقر على إرسال الطلب.

الانتظار حتى يصلك إشعار عبر رقمك أو البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

إليكم الأن الشروط التي يجب توافرها في العملاء الراغبين فتح حساب بنكي، وتلك الشروط هي: