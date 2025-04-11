اسمك في الوجبة الأخيرة.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 لعموم المحافظات العراقية وشروط الاستحقاق

هناك الكثير من المواطنين العراقيين يرغبون في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 الوجبة الأخيرة، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، بهدف مساعدتهم للمعيشة والتغلب على مصاعب الحياة، وقد تم اطلاق الوجبة الأخيرة لعام 2025 والتي تشمل نحو 300.000 مستفيد ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخلال السطور التالية نوافيكم كيفية الاستعلام عن الأسماء المقبولة في الوجبة والشروط الخاصة بالاستحقاق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025

نظراً لاهتمام وزارة العمل العراقية بتوفير رابط رسمي حتى يتمكن المواطنين من معرفة الأسماء المستفيدة في الوجبة الأخيرة، أعلنت أن يمكن الاستعلام من خلال الرابط الرسمي لها عبر شبكة الانترنت، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم الدخول المباشر إلي منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

تحديد الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

تحديد المحافظة التي تنتمي لها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

النقر على كلمة استعلام.

خلال ثواني ستظهر كافة التفاصيل المتاحة والخاصة بالدعم.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط المحددة من قبل وزارة العمل من أجل استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي: