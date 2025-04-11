توم وجيري يا أطفال.. ثبت تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية الجديد بجودة عالية

تعتبر قناة CN كرتون نتورك بالعربية من أهم القنوات الفضائية التي لاقت شعبية كبيرة بين ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة تقدم باقة كبيرة من المحتوى الطفولي الرائع ما بين البرامج الهادفة والمحتوى الكوميدي المميز، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة CN كرتون نتورك بالعربية

هناك بعض المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة CN كرتون نتورك بالعربية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الحديث يكون 1277.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تردد قناة CN بالعربية على عرب سات

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة CN كرتون نتورك بالعربية، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي فهو العرب سات.

أما عن استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة يكون “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تثبيت قناة CN كرتون نتورك بالعربية

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم تنزيل قناة CN كرتون نتورك بالعربية، بناءً على ما يأتي:-