موعد صرف رواتب الموظفين شهر أبريل 2025 العراق

يبحث العديد من الموظفين في دولة العراق، عن موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، فيما أن وزارة المالية العراقية حريصة على توزيع الرواتب وكافة المستحقات المالية في المواعيد الرسمية دون الإخلال بذلك، ناهيك عن إمكانية التعرف على موعد صرف راتب الشهر الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد توزيع رواتب الموظفين بالعراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين يوافق يوم 23 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، نظير أنه في حالة وجود إجازة فمن الممكن بأن يتم تبكير أو تأخير عمليات الصرف، بالإضافة إلى أن الصرف يكون من مختلف منافذ الصراف الألي التابعة لمختلف البنوك الحكومية والخاصة داخل الدولة العراقية، حيث إن الرواتب تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تم الإعلان عنها مسبقًا، حتى أنه في حالة الإعلان زيادات جديدة خاصة برواتب الموظفين سيتم نشرها على الفور.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين بمختلف محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-