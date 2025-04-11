طاستعلم هسـة” أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية من موقع وزارة العمل العراق فور اعلانها

الكثير من المواطنين المتقدمين إلى برنامح الرعاية الاجتماعية يرغبون في معرفة أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل العراقية والخاصة بالوجبة الأخيرة في البرنامج، وإليكم كافة التفاصيل عن كيفية الاستعلام عن الأسماء وخطوات الحصول على الدعم في السطور التالية لهذا التقرير.

أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية

أعلنت وزارة العمل في العراق أنه يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية وذلك من خلال اتباع عدة خطوات سهلة جدا إلكترونيا وهي تتمثل في التالي:

يتم التوجه إلى موقع مظلتي على الإنترنت.

ثم يتم اختيار أيقونة الصفحة الرئيسية.

بعدها يتم النقر على أيقونة تبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم بعدها يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يجب أن يقوم المواطن بتحديد نوع الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم قم باختيار محافظة السكن.

انقر على أيقونة استعلام.

بعدها تظهر أمامك النتيجة في كشوفات pdf قم بتحميلها على الجهاز وواصل البحث عن الاسم الذي ترغب في معرفته.

شروط الحصول على الدعم

هناك عدة شروط وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بشأن دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي نحن بصدد الحديث عن أسماء المشمولين الرعاية الإجتماعية الخاصة بها في التالي: