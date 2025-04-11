أجمل قناة لولادك.. ثبت تردد طيور الجنة الجديد بجودة هائلة الان

تواصل قناة طيور الجنة نجاحها الكبير في عرض إلى باقة كبيرة من المحتوى الطفولي المميز التي تجعلها من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الكرتوني سواء تعليمي وكوميدي، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت تردد طيور الجنة أطفال سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على المعلومات التي نكشفها لكم في مقال اليوم.

تحديث تردد طيور الجنة أطفال 2025

لكي تقوم بتنزيل التحديث الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، فعليك اتباع المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الأول للقناة هو النايل سات.

أما عن ترددها الحديث فيكون “11393”.

نظير استقطاب طيور الجنة أطفال “عمودي”.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة “3/4”.

نزل طيور الجنة الثاني

ولقناة طيور الجنة تردد ثاني على القمر الصناعي، يمكنك معرفة المعلومات الخاصة به، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الثاني لطيور الجنة يكون العرب سات.

تردد القناة الثاني فهو “11310”.

أما عن استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز لطيور الجنة 27500.

معامل تصحيح الخطأ طيور الجنة “2/3”.

محتوى قناة طيور الجنة أطفال

أما عن البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة أطفال ببثها على مدار الـ 24 ساعة، جاءت وفقًا لما يأتي:-