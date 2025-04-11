بعد زيادة البنزين.. مفاجأة في أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الأرز الشعير العريض والرفيع الحبة، نظير أن الأرز من أهم السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها، ناهيك عن أن عمليات البحث زادت حول سعره عقب زيادة أسعار المواد البترولية المتمثلة في البنزين والسولار والغاز، وهو ما نتعرف عليه خلال السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وعن أخر تحديثات تتم على أسعار الأرز الشعير بمختلف أنواعه في الأسواق التجارية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير من نوع “عريضة الحبة” إلى 18 ألف جنيه للطن الواحد.

نظير وصول سعر طن الأرز الشعير “رفيعة الحبة” لـ 16 ألف جنيه للطن.

بالإضافة إلى أن سعر كيلو الأرز الشعير بلغ نحو 16 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الأرز الأبيض اليوم

فيما جاءت باقي التحديثات التي تمت على أسعار الأرز الأبيض بمختلف أنواعه في الأسواق التجارية، كما يأتي:-