سهلة يزول.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم من هاتفك فقط في ثــواني

بوفر بنك الخرطوم العديد من الخدمات المصرفية التي طالما يبحث عنها العميل السوداني بشكل مستمر، وكان أخرها إمكانية فتح حساب جديد بداخل بنك الخرطوم، بالإضافة إلى أن البنك يوفر تطبيق بنكك الإلكتروني التي يمتلك الكثير من الخدمات والأمان الكامل لحسابات العملاء البنكية، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على الإجراءات المعنية بطلب فتح الحساب الجديد داخل البنك، بناءً على بعض الإجراءات التي نوضحها لكم في مقال اليوم.

فتح حساب داخل بنك الخرطوم

تتمثل أبرز الخطوات الخاصة بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام العملاء السودانيين الجدد، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

عليك الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي في بداية الأمر.

مع إمكانية اختيار خدمة “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية.

بعدها قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم في الخانات المخصصة لذلك بشكل واضح وصحيح.

مع سهولة رفع المستندات السارية والصالحة لطلب فتح الحساب البنكي.

قم بالموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة على العملاء راغبي الحصول على الحساب البنكي.

فيما يمكنك النقر في نهاية التسجيل على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في بنك الخرطوم أونلاين؟

أما عن الشروط المعنية بطلب فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين راغبي إنهاء خدماتهم ومعاملتهم المصرفية، وفقًا لما يلي:-