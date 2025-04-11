تسجل رقمًا قياسيًا….أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق مع نهاية اليوم، حيث سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بعد موجة صعود بدأت منذ منتصف اليوم وقد جاءت هذه الزيادة بالتزامن مع قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، إضافة إلى تأثر السوق المحلي بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

قامت شعبة الذهب والمجوهرات بالاعلان عن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر حيث ارتفع سعر الجرام بقيمة 205 جنيهات ظهر اليوم، قبل أن يسجل زيادة جديدة قدرها 50 جنيهًا مساءً، حيث وصل سعره إلى 4700 جنيه للجرام، محققًا قفزة إجمالية بـ255 جنيهًا في أقل من 12 ساعة

سعر الذهب اليوم

​شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في ظل تقلبات السوق المحلية والعالمية. وفيما يلي قائمة بأحدث أسعار السبائك المتداولة ونوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3133 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4028 جنيهًا

استقر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، عند 4700 جنيه دون احتساب المصنعية

عيار 24 سجل 5371 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب 37600 جنيه

أسعار سبائك الذهب اليوم

أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل، منها تحركات أسعار الدولار، والتوترات الجيوسياسية، وتوجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة لذا يُنصح دائمًا بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.​

السبيكة السعر سبيكة 1 جرام 5313.14 جنيه سبيكة 2.5 جرام 13095.85 جنيه سبيكة 5 جرام 26025.70 جنيه سبيكة 10 جرام 52041.40 جنيه

تتراوح مصنعية الذهب في السوق المحلية بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام، حسب نوع المشغولات وتاجر الصياغة