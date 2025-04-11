مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي الجولة 27 .. عبر تردد قناة بين سبورت الرياضية بجودة عالية

تُعتبر قناة بين سبورت الرياضية واحدة من أفضل القنوات الرياضية في الوطن العربي فهي تعد منصة رياضية متميزة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الفريدة التي تضعها في مقدمة قنوات البث الرياضي، بالاضافة إلى تقديم المباريات الحصرية والبطولات المميزة

تردد قناة بين سبورت الرياضية

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المباريات بشكل حصري، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة بين سبورت الرياضية على سهيل سات

يمكن ضبط تردد قناة بين سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

التردد: 11547.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة hd.

مزايا قنوات بين سبورت الرياضية

هناك العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة بين سبورت الرياضية، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: