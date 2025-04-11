خطوات تنزيل أحدث تردد قناة on Time sports الجديد على نايل وعرب سات 2025

تقدم قناة أون تايم سبورت تغطية حصرية لأهم المباريات الرياضية وخاصة بعد أن حصلت على حقوق بث العديد من البطولات الأفريقية، وهذا ما جعلها تحظى بشعبية كبرى من جميع أنحاء العالم، كما أنها تقوم ببث المباريات بجودة عالية عن طريق استخدام أحدث التقنيات.

تردد قناة on Time sports

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمشاهدة المباريات الحصرية والبطولات الأفريقية، وذلك من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة sd.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات على جهاز الرسيفر عن طريق معرفة التردد الخاص بها وهو:

تردد القناة هو 12379.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة أون تايم سبورت

توجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر، وهذه الخطوات هي: