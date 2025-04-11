wanasah kides tv .. أغاني لولو الحصرية على تردد قناة وناسة الجديد 2025

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات التي تخص الأطفال حول العالم وخاصة حول الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها التي تتميز به والذي لا يخالف المبادئ والقيم الأخلاقية، كما أنها تقوم بتقديم الأغاني والأناشيد التعليمية التي تثبت في عقول الطفل وهي تناسب جميع الأعمار.

تردد قناة وناسة

يمكن ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمشاهدة المحتوى الذي تقوم بعرضه على مدار اليوم، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل استمتاع الطفل بالمحتوى التعليمي المميز من الأغاني والأناشيد والبرامج، وذلك عن طريق التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة sd.

مميزات قناة وناسة

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة وناسة التي تخص الأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: