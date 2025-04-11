خطوات  فتح حساب بنكك بكل سهولة 2025 “عبر الموقع الرسمي لبنك الخرطوم السوادني”

يعتبر تطبيق بنكك من بنك الخرطوم من أفضل التطبيقات التي تقوم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بكل سهولة، كما يمكن استخدام تلك التطبيق في المدفوعات الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف عن طريق استخدام النقود الإلكتروني ولا يتطلب حساب مصرفي.

فتح حساب بنكك

يمكن فتح حساب بنكك بكل سهولة بالرقم القومي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق بنكك اخر نسخة من خلال زيارة جوجل ستور.

فتح تطبيق بنكك، ثم النقر على كلمة التسجيل الآن من خلال شاشة تسجيل الدخول.

ملء استمارة البيانات بشكل صحيح، وإرفاق المستندات اللازمة.

يمكن الاشتراك وفتح الحساب باستخدام رقم الحساب أو الرقم القومي عن طريق الاتصال على رقم 1913 والتحقق من تفعيل بنكك حساب من بنك الخرطوم.

النقر على كلمة إرسال، وسوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة بها الرقم السري.

يمكن بعدها تسجيل الدخول عبر التطبيق عن طريق إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور.

مميزات خدمة تطبيق بنكك

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها خدمة تطبيق بنكك لفتح حساب في بنك الخرطوم، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: