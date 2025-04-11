أكثر من 10 إجازات رسمية للموظفين والطلاب .. جدول الإجازات المتبقية في هذا العام 2025

يتساءل المواطنين والموظفين عن جدول الإجازات المتبقية وعن أطول عطلة رسمية في عام 2025، حيث تمثل هذه الإجازات فرصة مثالية للراحة والتقاط الأنفاس مما يستغلها البعض في التنزه والسفر وزيارة الأقارب وتقوية صلة الرحم مع العائلات والأصدقاء، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء أجندة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام، وهي إجازات تمنح للموظفين وتكون مدفوعة الأجر.

جدول الإجازات المتبقية

إليكم أجندة الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام كما يلي:

يوم الأحد الموافق 20 أبريل إجازة عيد القيامة المجيد.

إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025.

يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء.

عطلة عيد العمال يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025.

يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025 عطلة وقفة عرفات.

أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت الموافق 7 يونيو 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025.

ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025.

إجازة ثورة 23 يوليو يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025.

يوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025 إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازة حرب أكتوبر 1973 يوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر 2025.

أطول إجازة رسمية في 2025

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء فإن عطلة عيد الأضحى المبارك تكون أطول عطلة رسمية خلال هذا العام حيث تمتد لخمسة أيام متتالية في شهر يونيو 2025، وذلك تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 يونيو الذي يوافق وقفة عرفات حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.