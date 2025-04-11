رسميًا .. موعد عرض الحلقة 188 المؤسس عثمان عبر القنوات الناقلة مجانًا

ازدادت عمليات البحث من مشاهدي مسلسل المؤسس عثمان عن موعد عرض الحلقة 188 وأحداث الحلقة، حيث نجح إعلان المسلسل في جذب الجمهور والمشاهدين في الفترة الحالية وذلك لتضمنه الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة للغاية، والحدث الأهم هو قرار السيد عثمان عن تنفيذ الطلب الذي طلبته منه أولجايتو وإعطائه اثنين من أبنائه والذي أثار الجدل وجاء صدمة للجمهور في نهاية الحلقة الماضية ويسعى الكثير من المشاهدين عن أحداث الحلقة القادمة من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 188 المؤسس عثمان

ينتظر المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 188 المؤسس عثمان والتي تحمل مجموعة من الأحداث القوية والمثيرة ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا، وفي الساعة 7:00 مساًء بتوقيت القاهرة عبر قناة ATV التركية، وإعادة عرض المسلسل في اليوم التالي يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية، وتعرض الحلقة مترجمة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 188

أحداث الحلقة 188 يصمم مرسول أولجايتو على تقديم طلبه وهو أخذ ابن وابنة من أولاد عثمان، وعلى الرغم من نشوب الخلاف بين علاء الدين وأورهان في الحلقة السابقة إلا أنهما بريان على أنه يجب أن يذهب أحد منهم إلى أولجايتو بهدف حماية باقي العائلة والحفاظ على القبيلة، ولكن في مشهد آخر نرى ظهور بيجوم من جديد وهي تصمم على استرجاع حقها من البطل الغازي عثمان والعمل على آخر قبيلة الكاي ولكن عثمان يصمم على تنفيذ طلبه.