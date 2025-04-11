كم يوم باقي على عيد الاضحى ؟ .. بداية العد التنازلي يا مرحب بالعيد يا مرحب

ازدادت عمليات البحث من المسلمين بعد انتهاء عيد الفطر المبارك عن المدة المتبقية على حلول عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن كافة التفاصيل المتعلقة بسداد تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ، وأشارت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد الدولي للفلك أن عيد الأضحى المبارك يأتي في اليوم التالي ليوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج، ولا يمكن الحجز بموعد العيد رسميًا حتى الآن لأنه يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة.

كم يوم باقي على عيد الاضحى

عيد الأضحى المبارك هو أحد أهم العيدين بالنسبة للمسلمين والذي يوافق 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة عرفة والذي توافق يوم 5 يونيو 2025 والموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلسمين لتأدية أهم مناسك الحج، ثم يليها عيد الأضحى المبارك والذي يوافق 6 يونيو 2025، وهذا العيد ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل لتلبية أمر الله لذلك يقوم المسلمين بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيته.

موعد إجازة وقفة عرفة

هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرًة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب الشمس ذلك يوم الرؤية وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال لمدة 49 دقيقة حيث يوافق موعد وقفة عرفة يوم 5 يونيو 2025.