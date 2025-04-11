خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على نايل سات 2025 “ثبتها الآن بأعلى جودة”

ازدادت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة محتويات القناة بأعلى جودة، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز وأفضل القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، وتحرص دائمًا على تقديم محتوى مناسب للعادات والتقاليد بدون عرض أي محتويات تخالف القيم الأخلاقية للمجتمع.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

إليكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11258.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

يمكنك استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: