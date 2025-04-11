لكافة المعتمرين والحجاج .. وزارة الحج والعمرة تكشف عن اخر موعد لدخول مكة 1446

حددت السلطات السعودية خلال الأيام الماضية الموعد النهائي لدخول مكة ومغادرة المعتمرين البلاد في أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في مسعى من أجل تجنب الفوضى التي تسببت في وفاة أكثر من 1300 شخص في العام الماضي، وأكدت وزارة الحج والعمرة أن البقاء بعد التاريخ المحدد لدخول مكة هو مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

اخر موعد لدخول مكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في الأيام الماضية عن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأشارت إلى أن يوم 29 أبريل 2025 سوف يكون الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين وأكدت أن البقاء بعد هذا التاريخ يعتبر مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، وأعلنت السعودية أخيرًا عن بدء تطبيق غرامات بحث الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة في حالة تأخرت في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاجة أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.

قيمة الغرامات التي طبقتها وزارة الحج والسعودية لمخالفة القوانين

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات المالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي وأن هذا الغرامات تزيد بعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بجميع أنظمة وتعليمات الحج والعمرة في السعودية قبل انطلاق موسم الحج لهذا العام، من أجل التجنب كما حدث في العام الماضي.