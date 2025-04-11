TOYOUR EL-JANAH KIDES TV .. تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد على نايل سات

تبحث الكثير من السيدات عن تردد قناة طيور الجنة لأطفالهم من أجل تعليمهم العادات والتقاليد الإيجابية وتعليم أسس وقيم الدين الإسلامي، كما أن هذه القناة تصنف من ضمن القنوات التعليمية التي تعلم الطفل القراءة والكتابة والألوان من خلال المحتوى التي تقوم بعرضه على مدار الساعة دون انقطاع.

تردد قناة طيور الجنة 2025

هناك تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله مشاهدة محتوى الأطفال التي تقوم بعرضه، وهذا التردد هو:

تردد قناة طيور الجنة 11258.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات يمكن ضبطه من خلاله وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معامل الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة طيور بيبي

توجد العديد من المميزات التي تخص هذه القناة وتجعلها رائدة بين قنوات الاطفال الأخرى في الوطن العربي، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: