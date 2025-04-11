أنت المليونير هذا الموسم 2025 .. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم “هنــــــــــــــا”

تعتبر مسابقة حلم من أشهر المسابقات المقدمة التي تهدف إلى تغيير حياة المشتركين، حيث يتم تقديم مبالغ مالية كبرى وجوائز أخرى للفائزين في تلك المسابقة وقد تصل إلى مئات الآلاف الدولارات وهي تعتبر فرصة لا تعوض في حياة الفائز بالكامل، كما يمكن الاشتراك بها من جميع الدول العربية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم أو دريم من مصر وجميع الدول العربية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم على الرقم الخاص بالبلد المقدم منها.

سوف يتم إرسال سؤال بسيط عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف.

الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

الضغط على كلمة ارسال الإجابة، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد بعدها تفيد تسجيل الرقم بنجاح وإدراج الإسم ضمن قائمة السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف دول العالم

يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة حلم المقدمة عبر قناة ام بي سي من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي: