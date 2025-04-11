أنت المليونير هذا الموسم 2025 .. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم “هنــــــــــــــا”

تعتبر مسابقة حلم من أشهر المسابقات المقدمة التي تهدف إلى تغيير حياة المشتركين، حيث يتم تقديم مبالغ مالية كبرى وجوائز أخرى للفائزين في تلك المسابقة وقد تصل إلى مئات الآلاف الدولارات وهي تعتبر فرصة لا تعوض في حياة الفائز بالكامل، كما يمكن الاشتراك بها من جميع الدول العربية.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم أو دريم من مصر وجميع الدول العربية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم على الرقم الخاص بالبلد المقدم منها.
- سوف يتم إرسال سؤال بسيط عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف.
- الإجابة على السؤال بشكل صحيح.
- الضغط على كلمة ارسال الإجابة، وسوف يتم إرسال رسالة تأكيد بعدها تفيد تسجيل الرقم بنجاح وإدراج الإسم ضمن قائمة السحب.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف دول العالم
يمكن لكل دول من دول العالم العربي المشاركة في مسابقة حلم المقدمة عبر قناة ام بي سي من خلال الرقم الخاص بها، وهذه الأرقام هي:
- يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية عن طريق هذا الرقم 95458 أو من خلال هذا الرقم 95450.
- الاشتراك من دولة العراق عن طريق هذا الرقم 2266 أو من خلال 2770.
- الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال هذا الرقم 755505 أو من خلال 650444.
- التسجيل في المسابقة من المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا الرقم 94099.
- الاشتراك من دولة المغرب من خلال هذا الرقم 9669.
- الاشتراك من دولة الإمارات على رقم 5544 أو عن طريق هذا الرقم 3636.