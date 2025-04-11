طريقة تنزيل تردد قناة وناسة الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها وأسمع أحلى أغاني لولو”

قناة وناسة تعتبر من أبرز وأهم القنوات المتخصصة في نقل محتويات الأطفال على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها تقدم محتويات ترفيهية وتعليمية مميزة تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، حيث أصدرت إدارة قناة وناسة التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل تسهيل وصول جمهورها إلى برامجها المميزة من أجل تقديم تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد

أصدرت إدارة قناة وناسة التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة وناسة الجديدة

تتميز قناة وناسة بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: