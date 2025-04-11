خطوات تثبيت تردد قناة ssc الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب وسهيل سات 2025″هنــــا”

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة ssc السعودية على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة المباريات السعودية المحلية والدولية، حيث أصبحت من أهم وأبرز القنوات الفضائية في نقل المحتوى الرياضي على مستوى الوطن العربي، ويتم عرض الدوري السعودي بشكل حصري عبر مجموعة قنوات ssc بالإضافة إلى البطولات الحصرية الأخرى.
تردد قناة ssc
إليكم تردد قناة ssc السعودية على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:
قناة ssc على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة: 12523.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12418.
- جودة القناة: HD.
- استقطاب القناة: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل ترميز القناة: 27500.
خطوات ضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال
يمكنك ضبط تردد قناة ssc على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية التوجه إلى قائمة الإعدادات من الريموت.
- اختر خانة “التركيب اليدوي أو التثبيت اليدوي” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على زر “إضافة قناة جديدة”.
- تحديد القمر الصناعي الذي تريد ضبطه على الجهاز سواء كان “نايل سات أو عرب سات”.
- إدخال بيانات القناة المطلوبة وهي: تردد القناة واستقطاب القناة ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على خانة “البحث عن القناة”.
- وفي النهاية اضغط على خانة “حفظ” ويتم تنزيل القناة على الجهاز ضمن القنوات الموجودة.