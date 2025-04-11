خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 بعد التحديث

يترقب جميع المواطنين المتقاعدين بالعراق مع بداية كل شهر عن موعد صرف رواتبهم حيث أتاحت هيئة التقاعد الوطنية في العراق خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين، تعتبر هذه الرواتب هي المصدر الأساسي من اجل مواجهة غلاء المعيشة والعمل علي تحسين المستوي بعد التقاعد، لذا يتساءل الكثير من المتقاعدين عن الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي موعد صرف رواتبهم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق به.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

يتم صرف رواتب المتقاعدين من المدنين والعسكريين من جميع المصارف التالية الرشيد والرافدين، كما سنوضح لكم الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي الرواتب والتي تتمثل في:

في بداية الأمر: يرجي الوصول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط علي تحديد خدمة الاستعلام علي رواتب المتقاعدين.

قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

ادخل البيانات الشخصية الخاصة بك بكيفية صحيحة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية.

انقر علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار موعد صرف الراتب مع بيان قيمة الراتب الخاص بك.

شروط الحصول علي رواتب المتقاعدين بالعراق

حددت الهيئة العامة للتقاعد بالعراق علي الضوابط والشروط الأساسية من اجل الحصول علي راتب التقاعد والتي تتعين في: