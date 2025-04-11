ترتيب الدوري العراقي 2025 .. زاخو يتصدر المركز الأول لحصوله على 42 نقطة في 21 مباراة

انطلق الكثير من المبارايات في مسابقة الدوري العراقي 2024/2025 والتي شهدت لعب مباريات قوية ومثيرة ومن أهمها كلاسيكو البطولة المحلية بين فريق الزوراء ضد نظيره القوة الجوية، وانطلقت في اليوم الأول من الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي مباراتين حيث التقى النقط ضد ديالي بينما حل فريق القوية الجوية ضيفًا أمام نظيره الزوراء، وفاز فريق الزوراء أمام نظيره القوة الجوية بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري العراقي 2025

جاء ترتيب الدوري العراقي للموسم 2024/2025 كما يلي:

زاخو في المركز الأول حصل على 42 نقطة في 21 مباراة.

المركز الثاني الزوراء حصل على 40 نقطة في 21 مباراة.

الشرطة في المركز الثالث حصلت على 38 نقطة في 19 مباراة.

القوة الجوية في المركز الرابع حصلت على 37 نقطة في 21 مباراة.

دهوك في المركز الخامس حصلت على 34 نقطة في 19 مباراة.

المركز السادس الطلبة حصلت على 34 نقطة في 20 مباراة.

القاسم في المركز السابع حصلت على 32 نقطة في 21 مباراة.

نفط ميسان في المركز الثامن حصلت على 32 نقطة في 21 مباراة.

نتائج مباراة اليوم في الدوري العراقي 2024/2025

بعد أن تحدثنا عن ترتيب الدوري العراقي إليكم نتائج مباراة اليوم والتي جاءت على النحو التالي: