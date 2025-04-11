رسميًا .. موعد بداية التوقيت الصيفي في هذا التاريخ 2025 “الحكومة المصرية تكشف عن أهمية هذا النظام”

التوقيت الصيفي يبحث العديد من المواطنين في مصر عن معرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي خاصة ونحن على وشك انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الصيف الذي يتم فيها تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره مجلس النواب المصري وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن التوقيت الصيفي.

التوقيت الصيفي

يهدف التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، من خلال الاستفادة من ساعات النهار الطويله.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يمكنك الآن معرفة موعد تطبيق التوقيت الصيفي خاصة أنه تم تحديد الموعد الذي يتم العمل بنظام التوقيت الصيفي سنويًا بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر بهدف الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

وأما بالنسبة لعام 2025 سيبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في منتصف ليل الجمعة الموافق 25 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل، ويكون ذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة خلال فترة الصيف.