مفاجأة فودافون كاش.. إطلاق خدمة التحويلات الدولية بشكل فوري من قطر والكويت والأردن والإمارات

أعلنت شركة فودافون مصر عن إطلاق خدمة جديدة للتحويل المالي الدولي بشكل فوري عبر خدمة فودافون كاش التي توفر للمصريين إمكانية تحويل واستلام الحوالات المالية من الخارج بصورة فورية من المحفظة الإلكترونية التي يمتلكونها، وجدير بالذكر أن هذه الخدمة تغطي أربع دول وهي الإمارات وقطر والكويت والأردن، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها قريبا في السعودية بناء على بيان الشركة هذا اليوم، حيث يتم تقديم هذه الخدمة بشكل مجاني دون أي رسوم للمستلم مع تطبيق رسوم السحب القناة القياسية للشركة في حالة ربط العميل في سحب المال.

التحويل الدولي لفودافون كاش

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي تقدمها شركة فودافون مصر لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول رقمية متطورة للسوق المصري، فضلا عن أنها تطمح في تعزيز التحول الرقمي في إطار الرؤية المستقبلية 2030، بالإضافة إلى تمكين المصريين في الخارج وعملاء شركة فودافون داخل وخارج مصر من إرسال واستلام الحوالات المالية بالصورة السهلة والبسيطة.

الجدير بالذكر أنه على العكس من خدمات التحويل التقليدية التي تحتاج إلى زيارة الفروع أو نقاط الاستلام، فإن خدمة فودافون كاش تقدم تجربة رقمية متكاملة من خلال إيداع الأموال بشكل فوري من محفظة المستلم دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

خدمات التحويل الرقمي من فودافون كاش

عن طريق الخدمة الجديدة يمكن استلام الأموال على مدار اليوم حيث يمكن تحويل الأموال من أي شركة صرافة سواء من خلال زيارة الفروع أو استخدام التطبيق الإلكتروني، وفي حال تم توفير منصة رقمية للبنك الشريف، من السهل للمرسل إدخال رقم الهاتف الذي يتم تحويل الأموال عليه وإجراء التحويلات بشكل مباشر للمحفظة، بينما لا يحتاج المستلم سوى التأكد من محفظة فودافون كاش لديه نشطة حتى يتمكن من تلقي الأموال دون اللجوء للإجراءات الإضافية.