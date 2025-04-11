وزارة التعليم السعودية تكشف عن موعد اختبار نافس 2025 وفقًا للجدول الزمني المعلن

ازدادت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة السعودية عن موعد اختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025 للاستعداد بشكل جيد لأداء هذه الاختبارات وتحقيق درجات جيدة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد إجراء الاختبارات وحددت الجدول الزمني لإجراء الاختبارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025.
موعد اختبار نافس 2025
حددت وزارة التعليم السعودية موعد اختبار ناقص لكافة الطلاب وجاء كالآتي:
- تبدأ اختبارات نافس لطلاب الصف الثالث المتوسط في كافة أنحاء المملكة يوم الاثنين الموافق 14 أبريل حتى يوم 17 أبريل 2025.
- أما بالنسبة لاختبارات الصف السادس الابتدائي تبدأ من يوم الأحد الموافق 20 أبريل وتستمر حتى يوم 24 أبريل 2025.
- اختبارات نافس لطلاب الصف الثالث الابتدائي تبدأ من يوم 27 أبريل وتستمر حتى يوم 30 أبريل 2025.
الجدول الزمني لاختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025
أصدرت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لاختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة كما يلي:
- يبدأ طلاب الصف الثالث المتوسط امتحانات اللغة العربية في يومي 14 و 15 أبريل 2025.
- بينما امتحان اللغة الإنجليزية يكون يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025.
- يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي اختبار اللغة العربية في يومي 20 و 21 أبريل.
- تجري اختبارات اللغة الإنجليزية والعربية يوم الثلاثاء.
- يبدأ طلاب الصف الثالث الابتدائي اختبارات اللغة العربية يومي 27 و 28 أبريل 2025.
- هناك أيضًا اختبارات للغة العربية والإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل.
- أداء اختبارات أخرى للغة العربية يوم الخميس.