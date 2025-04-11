وزارة التعليم السعودية تكشف عن موعد اختبار نافس 2025 وفقًا للجدول الزمني المعلن

ازدادت عمليات البحث من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة السعودية عن موعد اختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025 للاستعداد بشكل جيد لأداء هذه الاختبارات وتحقيق درجات جيدة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد إجراء الاختبارات وحددت الجدول الزمني لإجراء الاختبارات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025.

موعد اختبار نافس 2025

حددت وزارة التعليم السعودية موعد اختبار ناقص لكافة الطلاب وجاء كالآتي:

تبدأ اختبارات نافس لطلاب الصف الثالث المتوسط في كافة أنحاء المملكة يوم الاثنين الموافق 14 أبريل حتى يوم 17 أبريل 2025.

أما بالنسبة لاختبارات الصف السادس الابتدائي تبدأ من يوم الأحد الموافق 20 أبريل وتستمر حتى يوم 24 أبريل 2025.

اختبارات نافس لطلاب الصف الثالث الابتدائي تبدأ من يوم 27 أبريل وتستمر حتى يوم 30 أبريل 2025.

الجدول الزمني لاختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2025

أصدرت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لاختبارات نافس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة كما يلي: