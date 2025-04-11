خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1446 “هنـــــــــــا” عبر وزارة الحرس الوطني السعودي”

يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة عن كيفية الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني للحصول على وظيفة مرموقة برواتب شهرية مجزية، وتتميز وظائف الحرس الوطني بعدد مختلف من المميزات والإجازات الرسمية ومكافآت يتم صرفها بشكل مستمر، وهذه الوظائف هي الهدف الأول لجميع مواطني المملكة السعودية.

نتائج قبول الحرس الوطني 1446

يمكنك الاستعلام عن نتائج القبول في الحرس الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحرس الوطني السعودي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “استعلام عن نتائج الحرس الوطني” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وسوف يتم ظهور النتيجة بالقبول في الحرس الوطني أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الحرس الوطني والتي تتمثل في الآتي: