ما هي آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية؟ .. وما حقيقة إلغائها في هذا الموسم الصيفي؟

آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية لقد انتشرت الكثير من الأخبار عن إلغاء الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية، مما أثار اهتمام الكثيرين من المقيمين في المملكة الذين يخططون لاستقبال عائلاتهم في الفترة القادمة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف عن حقيقة الأمر وإن كانت الزيارة العائلية تم إلغائها بالفعل ام هي مجرد شائعات.

آخر أخبار الزيارة العائلية في السعودية

وبعد انتشار العديد من الأخبار عن إلغاء الزيارة العائلية خرجت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتكذيب تلك الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة مؤكدة أن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تزال متاحة إلى جانب التأشيرة المفردة، وأشارت الجوازات إلى ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية عند البحث عن أي مستجدات تتعلق بأنظمة الإقامة أو التأشيرات داخل المملكة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

يمكن الآن تجديد الزيارة العائلية بكل سهولة خاصة بعد أن وفرت الجوازات السعودية إمكانية تجديد تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، وأن كنت تريد تجديد الزيارة العائلية يوجد المجموعة خطوات عليك اتباعها وهي كالتالي.