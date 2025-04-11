موعد افتتاح معرض اربيل الدولي للكتاب 2025 .. في هذا التاريخ “مزايا متعددة وكُتاب كثيرون”

معرض اربيل الدولي للكتاب 2025 يعتبر هذا المعرض أكبر المعارض الثقافية التي تقام في مدينة أربيل، ويقدم في شهر نيسان، وتم إنشاؤه منذ عام 2006، وتعمل على تنظيمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، ويظل المعرض مفتوح لمدة عشرة أيام متتالية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن معرض اربيل الدولي للكتاب 2025.

معرض اربيل الدولي للكتاب 2025

انطلقت الدورة الـ17 لمعرض أربيل الدولي للكتاب 2025 ابتداء من يوم الأربعاء الموافق تاريخ 16 من أبريل تحت شعار العالم يتكلم كردي، بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من 22 دولة، ويأخذ المعرض شعاره في هذا العام من اتساع حركة الترجمة للغة الكردية خلال السنوات القليلة الماضية،

أجواء معرض اربيل الدولي للكتاب في أول يوم

ويبدأ أول أيام المعرض بالعديد من البرامج التي شملت سلسلة من الندوات واللقاءات ومن أهمها ندوة بعنوان الترجمة في زمن الأزمات ودورها في تشكيل الوعي، تحدث فيها المترجم والناقد السوري ثائر ديب، وندوة أخرى بعنوان دور الفن في إثراء الهوية الوطنية تحدثت فيها الفنانة التشكيلية المصرية نازلي مدكور.

ولقد تحدث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن أهمية الكتاب رغم أن العالم يتقدم والتكنولوجيا تتطور أكثر فإن قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي خير جليس هو الكتاب، وهذا دليل على أن الكتاب له أهمية كبيرة في أي زمان مهما تطوير التكنولوجيا وقيمته لا يمكن محوهما أبدا.